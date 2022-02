Sono online i modelli per la dichiarazioni 2022: spazio al Superbonus (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono disponibili da sul sito delle Entrate sia la nuova versione per la dichiarazione dei redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% Sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre nei modelli per Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività “immateriali” nonché la nuova disciplina dell’ACE innovativa. Il nuovo modello, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, – spiega l’Agenzia delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)disponibili da sul sito delle Entrate sia la nuova versione per la dichiarazione dei redditiper le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre alal 110%presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre neiper Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività “immateriali” nonché la nuova disciplina dell’ACE innovativa. Il nuovo modello, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, – spiega l’Agenzia delle ...

