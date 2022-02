Serie A, Dal Pino ufficializza le dimissioni: «Non posso continuare» (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dal Pino ha appena ufficializzato, con una lettera ai 20 club di Serie A, le sue dimissioni da presidente della Lega Serie A. “In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A”, si legge nel testo della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dalha appenato, con una lettera ai 20 club diA, le sueda presidente della LegaA. “In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibilenel mio ruolo di Presidente dellaA”, si legge nel testo della L'articolo

