Serie A, Dal Pino si è dimesso: «Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento»

La lettera di dimissioni di Paolo Dal Pino dalla presidenza della @SerieA pic.twitter.com/vjnCsTJ4za — Alessandro Alciato (@AAlciato) February 1, 2022 

Paolo Dal Pino si è dimesso dalla presidenza della Lega Serie A. L'ha fatto con una lettera indirizzata ai club della Serie A. «In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. È stato un onore presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall'inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell'innovazione, portando avanti ...

