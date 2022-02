**Scuola: Genitori articolo 26, 'Costa per semplificare discrimina, è assurdo'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Destano grande preoccupazione in milioni di Genitori le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Costa che vorrebbe imporre la Dad a scuola solo per i bambini non vaccinati, con il pretesto di semplificare le attuali norme sulla quarantena". Così Chiara Iannarelli, presidente dei Genitori di articolo 26. "Ci sembra paradossale - prosegue - che con il pretesto di semplificare l'attuale giungla di norme che ha mandato già al collasso scuole e famiglie, si pensi ad un provvedimento così assurdo, gravemente divisivo tra alunni e famiglie, che aggiungerebbe una gravissima discriminazione tra bambini vaccinati e non, lasciando magari a casa bambini sani anche se non vaccinati, che hanno già numerose quarantene alle spalle, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Destano grande preoccupazione in milioni dile dichiarazioni del sottosegretario alla Saluteche vorrebbe imporre la Dad a scuola solo per i bambini non vaccinati, con il pretesto dile attuali norme sulla quarantena". Così Chiara Iannarelli, presidente deidi26. "Ci sembra paradossale - prosegue - che con il pretesto dil'attuale giungla di norme che ha mandato già al collasso scuole e famiglie, si pensi ad un provvedimento così, gravemente divisivo tra alunni e famiglie, che aggiungerebbe una gravissimazione tra bambini vaccinati e non, lasciando magari a casa bambini sani anche se non vaccinati, che hanno già numerose quarantene alle spalle, ...

Advertising

fattoquotidiano : 'MIA FIGLIA IN UNA CLASSE DA 34', 'IL MIO NON L'HO RIMANDATO A SCUOLA' | I genitori chiedono di tornare alle 'bolle… - TV7Benevento : **Scuola: Genitori articolo 26, 'Costa per semplificare discrimina, è assurdo'**... - silviajuve71 : @monicaguerzoni @lageloni Ecco, pensi a cambiare le regole per la scuola. Migliaia di bambini che stanno benissimo… - GuaiAiVinti : È una vecchia notizia ripresa da #Giornale Ma come non la capivo allora non riesco a capirla ora... Ossia ciò sare… - tempoweb : Stupro di gruppo su una 15enne, arrestato coetaneo compagno di scuola #Reggioemilia #iltempoweb… -