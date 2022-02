Sci alpino, la pista della discesa maschile a Pechino 2022. Tante curve e poca pendenza – VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo sci alpino sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tra le gare ritenute più prestigiose figura indubbiamente la discesa libera maschile, che andrà in scena sabato 6 febbraio (ore 04.00 italiane, le 11.00 locali) sulla pista del comprensorio Yanqing National Alpine Skiing Centre. Va ricordato che gli atleti avranno avuto a disposizione tre prove cronometrate (3-5 febbraio) per trovare il giusto feeling con una pista mai testata prima di questa rassegna a cinque cerchi. C’è una grande incognita attorno a questa tracciato, ma iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni dalla Cina. In base ai primi VIDEO che circolano, emerge un tracciato caratterizzato da Tante curve e dalla poco ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo scisarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di. Tra le gare ritenute più prestigiose figura indubbiamente lalibera, che andrà in scena sabato 6 febbraio (ore 04.00 italiane, le 11.00 locali) sulladel comprensorio Yanqing National Alpine Skiing Centre. Va ricordato che gli atleti avranno avuto a disposizione tre prove cronometrate (3-5 febbraio) per trovare il giusto feeling con unamai testata prima di questa rassegna a cinque cerchi. C’è una grande incognita attorno a questa tracciato, ma iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni dalla Cina. In base ai primiche circolano, emerge un tracciato caratterizzato dae dalla poco ...

