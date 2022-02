Sanremo 2022, Berrettini: “Il pubblico ad Australian Open non era quello dell’Ariston…” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il pubblico all’Australian Open non era come questo del teatro Ariston…”. Il campione di tennis Matteo Berrettini non fatica a trovare le differenze, ospite sul palco di Sanremo 2022, evocando l’atmosfera ostile sofferta sul campo rosso Australiano, che non gli ha impedito di vincere un match tiratissimo e difficile. “E’ importante avere carattere – sottolinea Berrettini, a proposito della sua reazione finale verso il pubblico degli Open – Mi sono sentito di tirar fuori la mia adrenalina e anche un po’ di cattiveria, mi sono voluto sfogare”. Nessun problema e soprattutto nessun litigio, invece con la sua fidanzata, sul campo: “Quando giochiamo, la faccio vincere…”. Il pubblico ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilall’non era come questo del teatro Ariston…”. Il campione di tennis Matteonon fatica a trovare le differenze, ospite sul palco di, evocando l’atmosfera ostile sofferta sul campo rossoo, che non gli ha impedito di vincere un match tiratissimo e difficile. “E’ importante avere carattere – sottolinea, a proposito della sua reazione finale verso ildegli– Mi sono sentito di tirar fuori la mia adrenalina e anche un po’ di cattiveria, mi sono voluto sfogare”. Nessun problema e soprattutto nessun litigio, invece con la sua fidanzata, sul campo: “Quando giochiamo, la faccio vincere…”. Il...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - rinaldomartina1 : RT @SanremoRai: ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - LuisRoLu : RT @UnaiQuijada: Ana Mena was looking meravigliosa in Emporio Armani while attending the 72nd Sanremo Music Festival 2022 at Teatro Ariston… -