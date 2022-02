Roma, Stankovic su Mourinho: «Il suo valore non si discute, ha bisogno di tempo» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex nerazzurro Stankovic ha parlato della stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma Dejan Stankovic, ex calciatore dell’Inter e ora allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della stagione fino a questo momento di José Mourinho, suo ex tecnico, sulla panchina della Roma. LE PAROLE – «Il valore di José non si discute mai. Roma deve concedergli tempo, seguirlo, ascoltarlo. Gli alti e bassi all’inizio sono normali ma i frutti saranno raccolti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex nerazzurroha parlato della stagione di Josésulla panchina dellaDejan, ex calciatore dell’Inter e ora allenatore della Stella Rossa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della stagione fino a questo momento di José, suo ex tecnico, sulla panchina della. LE PAROLE – «Ildi José non simai.deve concedergli, seguirlo, ascoltarlo. Gli alti e bassi all’inizio sono normali ma i frutti saranno raccolti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

