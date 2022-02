Patrick Zaki, processo aggiornato al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ stato aggiornato al 6 aprile il processo che vede imputato Patrick Zaki. E’ stato lo stesso studente egiziano dell’Università Alma Mater a renderlo noto su Twitter. L’ ‘incubo’ perZaki, che il 7 dicembre scorso è stato scarcerato dal tribunale di Mansoura, è iniziato il 7 febbraio 2020, quando venne portato dietro le sbarre del famigerato carcere di Tora, dopo essere stato fermato all’aeroporto del Cairo. Era tornato in Egitto per far visita alla famiglia, un periodo di vacanza che invece gli era costato l’arresto. Solo negli ultimi mesi di detenzione era stato trasferito nel carcere di al-Mansoura, città dove Zaki è nato il 16 giugno del 1991. I capi d’accusa menzionati nel mandato di arresto sono minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ statoal 6ilche vede imputato. E’ stato lo stesso studente egiziano dell’Università Alma Mater a renderlo noto su Twitter. L’ ‘incubo’ per, che il 7 dicembre scorso è stato scarcerato dal tribunale di Mansoura, è iniziato il 7 febbraio 2020, quando venne portato dietro le sbarre del famigerato carcere di Tora, dopo essere stato fermato all’aeroporto del Cairo. Era tornato in Egitto per far visita alla famiglia, un periodo di vacanza che invece gli era costato l’arresto. Solo negli ultimi mesi di detenzione era stato trasferito nel carcere di al-Mansoura, città doveè nato il 16 giugno del 1991. I capi d’accusa menzionati nel mandato di arresto sono minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento ...

