Patrick Zaki, nessuna assoluzione nell'udienza di oggi: processo rinviato al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) nessuna assoluzione, solo un nuovo rinvio dell'udienza, l'ennesimo per Patrick Zaki. oggi nell'udienza a porte chiuse al tribunale di Mansoura, il giudice monocratico ha deciso di riaggiornarsi al 6 aprile. Una decisione che scaccia, per il momento, i fantasmi di una possibile condanna, sempre più improbabile dopo la scarcerazione dell'8 dicembre scorso, ma non consegna allo studente dell'università di Bologna e alla sua famiglia la tanto attesa notizia di un'assoluzione piena. "Sono ottimista, siamo ottimisti – aveva dichiarato il giovane alla vigilia – Ovviamente sto anche in ansia. So bene che c'è la possibilità di tornare indietro alla casella di partenza, so che esiste lo scenario peggiore. Ci penso. In queste settimane non ho ricevuto alcun ...

