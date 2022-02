Oroscopo Febbraio | Toro

Leggi su lifeandpeople

21 aprile – 20 maggio Guardando il tuo cielo zodiacale, la prima immagine che viene in mente è quella del Gran Ballo delle debuttanti: l'atmosfera intorno a te è sontuosa, perfetta… Se non fosse per una macchiolina sul tuo abito da cui non riesci a spostare lo sguardo, tanto da farti perdere di vista occasioni irripetibili. Spero il messaggio ti sia chiaro: senza minimizzare troppo, ricalcola il giusto peso dei problemi e lasciati trasportare dalla musica!