MotoGP, la Ducati si prepara per i test di Sepang con un nuovo motore “ancor più potente” che spaventa i rivali (Di martedì 1 febbraio 2022) “Abbiamo un motore completamente nuovo, con maggiore potenza”. Gli avversari sono avvertiti. In casa Ducati nel corso di questo inverno non sono certo rimasti con le mani nelle mani e, anzi, sono andati a potenziare ulteriormente un motore che, come si era visto nel finale dello scorso anno, era già dominante di suo. La casa di Borgo Panigale non ha la minima intenzione di distrarsi in vista di questo 2022 che si sta per aprire con i primi test pre-stagionali. Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller saranno pronti a puntare al titolo iridato, senza mezzi termini, provando a sfruttare l’onda lunga delle ultime gare del 2021, con il nostro portacolori in particolare che appariva imbattibile con una GP21 letteralmente sontuosa. Non solo, la scuderia bolognese avrà ben otto moto sulla griglia di partenza ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) “Abbiamo uncompletamente, con maggiore potenza”. Gli avversari sono avvertiti. In casanel corso di questo inverno non sono certo rimasti con le mani nelle mani e, anzi, sono andati a potenziare ulteriormente unche, come si era visto nel finale dello scorso anno, era già dominante di suo. La casa di Borgo Panigale non ha la minima intenzione di distrarsi in vista di questo 2022 che si sta per aprire con i primipre-stagionali. Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller saranno pronti a puntare al titolo iridato, senza mezzi termini, provando a sfruttare l’onda lunga delle ultime gare del 2021, con il nostro portacolori in particolare che appariva imbattibile con una GP21 letteralmente sontuosa. Non solo, la scuderia bolognese avrà ben otto moto sulla griglia di partenza ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, dalle 8 Ducati ai 7 piloti italiani: tutti i temi del Mondiale 2022 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - OA_Sport : #MotoGP, la #Ducati si prepara per i test di Sepang con un nuovo motore “ancor più potente” che spaventa i rivali… - brn__altz : RT @corsedimoto: MOTOGP - Michele Pirro al lavoro nel #SepangShakedown per garantire una buona base a Pecco Bagnaia e Jack Miller. Ducati s… - corsedimoto : MOTOGP - Michele Pirro al lavoro nel #SepangShakedown per garantire una buona base a Pecco Bagnaia e Jack Miller. D… - infoitsport : MotoGP, Bezzecchi 3° a Sepang con la Ducati: Il mio limite è ancora lontano -