Massimo Ranieri | chi è il celebre cantante napoletano che parteciperà nuovamente a Sanremo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 febbraio 2022)è una delle personalità più note della scena musicale italiana. Conosciuto anche all’estero, la sua carriera, in realtà, spazia al di fuori dell’ambito musicale, è infatti noto anche come attore e presentatore televisivo. Tutte le volte adiCome possiamo leggere nella sua biografia su.it,(nome d’arte di Giovanni Calone) nasce a Napoli il 3 maggio 1951. Quinto di otto figli, a soli 13 anni avrebbe inciso il suo primo disco, con lo pseudonimo Gianni Rock, e sarebbe partito per un tour a New York come spalla di Sergio Bruni. A 15 anni avrebbe adottato il nome, partecipando con l’amore è una cosa meravigliosa a ...