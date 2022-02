M5S, Conte “Da Di Maio condotte molto gravi” (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte, molto gravi. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità”. Lo afferma in un’intervista al Fatto Quotidiano il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in merito alle tensioni dei giorni scorsi sull’elezione del presidente della Repubblica.Riguardo alla mancata elezione di Elisabetta Belloni al Colle, “non entro nelle motivazioni del Pd – spiega Conte -. C’è stato un blocco trasversale. Ho preso atto della posizione del Pd. Ma visto l’accordo con i dem e con LeU, non ho mai pensato di rompere quell’asse politico per avventurarmi in una votazione che si presentava problematica anche nei numeri. Così, al vertice dei partiti di maggioranza di sabato mattina, ho invitato tutti a valutare, ancora, i nomi Belloni e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Didovrà rendere conto di diverse. Ai nostri iscritti e alla nostra comunità”. Lo afferma in un’intervista al Fatto Quotidiano il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe, in merito alle tensioni dei giorni scorsi sull’elezione del presidente della Repubblica.Riguardo alla mancata elezione di Elisabetta Belloni al Colle, “non entro nelle motivazioni del Pd – spiega-. C’è stato un blocco trasversale. Ho preso atto della posizione del Pd. Ma visto l’accordo con i dem e con LeU, non ho mai pensato di rompere quell’asse politico per avventurarmi in una votazione che si presentava problematica anche nei numeri. Così, al vertice dei partiti di maggioranza di sabato mattina, ho invitato tutti a valutare, ancora, i nomi Belloni e ...

Advertising

fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - fattoquotidiano : CONTE VS. DI MAIO Il botta e risposta tra il capo politico e il ministro degli Esteri rappresenta l'inizio dell'att… - carlosibilia : È giusto e doveroso aprire un confronto trasparente nel #m5s; vanno dissipati i veleni e chiarite le posizioni. Ric… - Luca62604669 : RT @AMorichelli: La morale è evidente, Giuseppe #Conte ha la stima della maggior parte dei sostenitori del #M5S e per chi tenta di delegitt… - 2021Giancarlo : @Alessan05695937 Per me #DiMaioOut non esiste più Come purtroppo con grande sofferenza anche il #M5S, dopo aver vot… -