Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche (3) (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - Un progetto, continua Pase, "a cui Regione Lombardia crede molto anche in virtù dei problemi che il ‘caro energia' sta ponendo ai cittadini. Il secondo progetto di legge, di cui sono primo firmatario, fornirà una mappatura di tutti i tetti e le superfici pubbliche di Regione Lombardia utili per potervi installare impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili. La sinergia tra questi due progetti di legge permetterà alla Regione di ottenere una maggiore autonomia energetica e di raggiungere entro il 2050 la neutralità dall'anidride carbonica”. Uno dei temi fondamentali al centro del progetto delle Cer è sicuramente il contrasto alla povertà energetica, come sottolinea il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd): “L'energia in più che sarà prodotta dalle comunità energetiche potrà essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) - Un progetto, continua Pase, "a cui Regionecrede molto anche in virtù dei problemi che il ‘caro energia' sta ponendo ai cittadini. Il secondo progetto di legge, di cui sono primo firmatario, fornirà una mappatura di tutti i tetti e le superfici pubbliche di Regioneutili per potervi installare impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili. La sinergia tra questi due progetti di legge permetterà alla Regione di ottenere una maggiore autonomia energetica e di raggiungere entro il 2050 la neutralità dall'anidride carbonica”. Uno dei temi fondamentali al centro del progetto delle Cer è sicuramente il contrasto alla povertà energetica, come sottolinea il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd): “L'energia in più che sarà prodotta dallepotrà essere ...

Advertising

radiolombardia : #Energia #Lombardia Un investimento regionale iniziale di 22 milioni con l’obiettivo di far sorgere entro i prossim… - MassimoSertori_ : RT @ConsLomb: Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 milioni di eu… - WalterTodaro : RT @ConsLomb: Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 milioni di eu… - ConsLomb : Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 mil… - PoliticaPerJekj : @Angeloman70 (2/...) rimangono nella prima azienda max 4 anni perché hanno possibilità di aumentare RAL e livello d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia investimento Lombardia, nascono le comunità energetiche Un investimento regionale iniziale di ventidue milioni di euro per avviare la realizzazione di una ... Con l'obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche ...

Ricerca, Italia 20esima in Europa per livelli di digitalizzazione Nonostante la spinta della pandemia, gli importanti piani di investimento messi in campo e i risultati nelle piattaforme abilitanti come SPID, ANPR, PagoPA o l'... pari a 50), seguita da Lombardia, con ...

Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche Il Tempo Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un investimento regionale iniziale di ... Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche generando un ...

Lombardia accelera sulla ripresa economica Regione Lombardia intensifica il suo impegno nel sostegno alle imprese ... è quella di, da un lato, continuare a investire risorse economiche significative e dall’altro introdurre una nuova strategia ...

Unregionale iniziale di ventidue milioni di euro per avviare la realizzazione di una ... Con l'obiettivo di far sorgere inentro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche ...Nonostante la spinta della pandemia, gli importanti piani dimessi in campo e i risultati nelle piattaforme abilitanti come SPID, ANPR, PagoPA o l'... pari a 50), seguita da, con ...Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un investimento regionale iniziale di ... Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche generando un ...Regione Lombardia intensifica il suo impegno nel sostegno alle imprese ... è quella di, da un lato, continuare a investire risorse economiche significative e dall’altro introdurre una nuova strategia ...