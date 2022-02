Le pagelle della prima serata di Sanremo 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ritornano come ogni anno le nostre pagelle che accompagnano la prima serata del Festival Di Sanremo 2022. Chi saranno i promossi ed i bocciati? Achille Lauro – Domenica: Spetta all’autore dei quadri della scorsa edizione aprire il Festival che si presenta a petto nudo e scalzo per presentare la sua “Domenica” brano sul mood di Rolls Royce e Me Ne Frego rimanendo quindi nella sua comfort zone. L’esibizione decolla quando nel gran finale inscena un battesimo con in sottofondo i vocalizzi dell’Harlem Gospel Choir. Intrattenitore collaudato voto 7,5 (il mezzo voto in più per la presenza del coro) Yuman – Ora E Qui: Un brano soul firmato da Tommaso Di Giulio che risalta la voce del vincitore di Sanremo Giovani. Buona la prima, voto 6,5 Noemi – Ti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ritornano come ogni anno le nostreche accompagnano ladel Festival Di. Chi saranno i promossi ed i bocciati? Achille Lauro – Domenica: Spetta all’autore dei quadriscorsa edizione aprire il Festival che si presenta a petto nudo e scalzo per presentare la sua “Domenica” brano sul mood di Rolls Royce e Me Ne Frego rimanendo quindi nella sua comfort zone. L’esibizione decolla quando nel gran finale inscena un battesimo con in sottofondo i vocalizzi dell’Harlem Gospel Choir. Intrattenitore collaudato voto 7,5 (il mezzo voto in più per la presenza del coro) Yuman – Ora E Qui: Un brano soul firmato da Tommaso Di Giulio che risalta la voce del vincitore diGiovani. Buona la, voto 6,5 Noemi – Ti ...

