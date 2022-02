L'auto impazzita si schianta frontalmente con un camion: morto un uomo, chiusa la superstrada (Di martedì 1 febbraio 2022) CAGLI - Tremendo incidente a Smirra di Cagli : morto un uomo di circa 60 anni dopo un frontale con un camion. L' incidente è avvenuto sulla superstrada Fano - Grosseto a poca distanza dal passaggio da ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 1 febbraio 2022) CAGLI - Tremendo incidente a Smirra di Cagli :undi circa 60 anni dopo un frontale con un. L' incidente è avvenuto sullaFano - Grosseto a poca distanza dal passaggio da ...

Advertising

BianchiSposa : @Pie974 @Silvy6701 @IlariaBifarini Mah !quelli che chiusi in auto e da soli tengono la mascherina ho l'impressione… - NazioneLaSpezia : Alla guida ubriaco, l'auto è una scheggia impazzita. Paura in strada - qn_lanazione : Alla guida ubriaco, l'auto è una scheggia impazzita. Paura in strada - infoitinterno : Gravedona, tutto in un attimo: esce a gettare i rifiuti, travolto ed ucciso dall'auto impazzita -