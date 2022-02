Il timbro del trombone al festival di Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) di Alfredo De Falco Ritroveremo nella sezione ottoni della grande orchestra del festival di Sanremo, Enzo De Rosa, trombonista di Vietri sul Mare diplomatosi presso il Conservatorio di Salerno, il quale ha all’attivo numerosissime trasmissioni Rai e Mediaset, collaborando con direttori d’orchestra del calibro di Mauro Pagani, Peppe Vessicchio e tanti altri, registrando anche colonne sonore con artisti di chiara fama come Nicola Piovani, Luis Bacalov e le più prestigiose firme del cinema italiano, suonando anche in numerosi festival jazz. Lo abbiamo raggiunto in un momento di tregua dalle prove, alla vigilia dello start della kermesse canora. Enzo, lei è un veterano dell’Ariston. A quanti festival ha già collaborato? Ho iniziato a suonare nell’orchestra dell’Ariston nel 2002. Adesso, pur non avendo partecipato tutti gli ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) di Alfredo De Falco Ritroveremo nella sezione ottoni della grande orchestra deldi, Enzo De Rosa, trombonista di Vietri sul Mare diplomatosi presso il Conservatorio di Salerno, il quale ha all’attivo numerosissime trasmissioni Rai e Mediaset, collaborando con direttori d’orchestra del calibro di Mauro Pagani, Peppe Vessicchio e tanti altri, registrando anche colonne sonore con artisti di chiara fama come Nicola Piovani, Luis Bacalov e le più prestigiose firme del cinema italiano, suonando anche in numerosijazz. Lo abbiamo raggiunto in un momento di tregua dalle prove, alla vigilia dello start della kermesse canora. Enzo, lei è un veterano dell’Ariston. A quantiha già collaborato? Ho iniziato a suonare nell’orchestra dell’Ariston nel 2002. Adesso, pur non avendo partecipato tutti gli ...

