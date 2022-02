"Il Lazio non è pronto". Caos nel sistema informatico sanitario (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre le altre Regioni digitalizzano le ricette bianche e snelliscono le procedure sanitarie, il Lazio non ha neanche calendarizzato l'avvio Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre le altre Regioni digitalizzano le ricette bianche e snelliscono le procedure sanitarie, ilnon ha neanche calendarizzato l'avvio

Advertising

AlfredoPedulla : #KaioJorge proposto a #Samp, #Lazio e #Cagliari (se non parte #Morata) - lazio_magazine : IL MESSAGGERO - Lazio, Sarri non soddisfatto dal mercato fatto dalla società biancoceleste - LaMiaLazio1900 : RT @giulia_nrjb: Mi è stato insegnato che della Lazio, possano parlare i Laziali. Se un ‘esterno’ mette bocca, Le si fa fortino attorno. No… - sampeimuja : RT @leossl88: Non ci siamo rinforzati ma abbiamo indebolito mezza Europa. Avanti Lazio???? #LotitoVattene - GennaroCoppola1 : @mempispillo Eh no! La Lazio la possono criticare solo i laziali non scherziamo! -