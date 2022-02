Higuain: «A Miami ho trovato la tranquillità, qui il calcio non è una priorità, mai ricevuto insulti» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex attaccante di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports. Il Pipita gioca nell’Inter Miami, dove dice di aver trovato finalmente la sua dimensione. “Ho lasciato la Nazionale sapendo di aver dato il massimo, non voglio tornare sapendo di non poter dare il 100%. Il calcio argentino è cambiato: ai miei tempi per lasciare un club come il River Plate serviva l’offerta da parte del Real Madrid, oggi non si aspettano più i grandi club. Se arriva un’offerta dalla Cina, i giocatori ci vanno. Ogni volta che nasce un talento in Argentina, va via in fretta”. “Qui a Miami sono davvero tranquillo, ho trovato la stabilità emotiva che volevo e mi sento davvero felice. Questa citta mi ha portato ciò che ho cercato per tanti anni, ovvero la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex attaccante di Napoli e Juventus, Gonzalo, ha rilasciato un’intervista a Tyc Sports. Il Pipita gioca nell’Inter, dove dice di averfinalmente la sua dimensione. “Ho lasciato la Nazionale sapendo di aver dato il massimo, non voglio tornare sapendo di non poter dare il 100%. Ilargentino è cambiato: ai miei tempi per lasciare un club come il River Plate serviva l’offerta da parte del Real Madrid, oggi non si aspettano più i grandi club. Se arriva un’offerta dalla Cina, i giocatori ci vanno. Ogni volta che nasce un talento in Argentina, va via in fretta”. “Qui asono davvero tranquillo, hola stabilità emotiva che volevo e mi sento davvero felice. Questa citta mi ha portato ciò che ho cercato per tanti anni, ovvero la ...

