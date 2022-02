Green pass illimitato | colori Regioni | quarantena scuola | novità in arrivo

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –: in. Pausa quirinalizia archiviata, il governo riparte e, dopo il breve Cdm di ieri, domani una riunione ‘corposa’. Nei contenuti e per il respiro temporale: dossier Pnrr e agenda dei prossimi sei mesi. Ma son solo Pnrr sul tavolo del Cdm di domani. Anche misure Covid su cui ieri è stato fatto un punto in una riunione con il premier Draghi e i ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Tra i temi in discussione la proroga della validità delrilasciato ai vaccinati con tre dosi. L’ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti ...

Possibili novità in vista anche per asintomatici e per contagi nelle scuola, confermando una linea di prudente abbandono delle restrizioni. Rsta altissimo il numero delle vittime, oggi 427I notornano in strada a Napoli. Circa 20 persone hanno messo in scena un flash mob in tuta bianca e sfilato per le vie del centro - nel capoluogo campano - per dire no alla certificazione verde ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...Secondo quanto si apprende da fonti qualificate di governo, sarà all'esame del Consiglio dei ministri di domani, mercoledì 2 febbraio, la modifica della durata del Green pass per i soggetti vaccinati ...