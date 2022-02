GF Vip, Delia Duran ha un malore, ma Barù la ignora (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha modificato tutte le dinamiche del gioco. Alcuni concorrenti hanno stabilito un certo feeling con lei, mentre altri non sono ancora entusiasti di averla con loro. Nelle ultime ore, la modella venezuelana ha dovuto affrontare un momento difficile che ha fatto preoccupare i suoi compagni di avventura. Durante la doccia, si è accovacciata su sé stessa mostrando segnali di disagio. Manila Nazzaro è subito intervenuta in suo aiuto, mentre Barù l’ha completamente ignorata. Potrebbe interessante: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Delia Duran si sente male Durante la doccia Delia Duran ha avuto un ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip ha modificato tutte le dinamiche del gioco. Alcuni concorrenti hanno stabilito un certo feeling con lei, mentre altri non sono ancora entusiasti di averla con loro. Nelle ultime ore, la modella venezuelana ha dovuto affrontare un momento difficile che ha fatto preoccupare i suoi compagni di avventura.te la doccia, si è accovacciata su sé stessa mostrando segnali di disagio. Manila Nazzaro è subito intervenuta in suo aiuto, mentrel’ha completamenteta. Potrebbe interessante: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,si sente malete la docciaha avuto un ...

