“È lui a manovrare le decisioni!” | disastro Alfonso Signorini | vuole abbandonare la casa

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l’ultima puntata in diretta di lunedì sera, perè arrivata un’accusa pesante. Le conseguenze sembrano drastichenella bufera (Youtube)Il GF VIP si sta dirigendo verso la sua conclusione. La puntata in diretta di lunedì 31 gennaio ha aggiunto nuovi tasselli alle numerose vicende che animano le giornate all’interno della. Questa volta, però, dopo la puntata è successo qualcosa di veramente inaspettato. Una concorrente, infatti, sembra essere vicina all’addio dal reality. Ciò che scatena il web, però, è la causa di questo addio. Al centro della bufera c’è il conduttore, visto come il deus ex machina che dall’alto tiene i fili di questa complessa realtà. Parole molto dure sono arrivate per lui: le conseguenze ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lui manovrare

Specialmag.it

Con il governo alla disperata ricerca di rimedi per arginare i problemi chestesso, con la ... Non si può pretendere diuna nave portacontainer come se fosse un agile motoscafo. L'edilizia ......e sempre più a suo agio in biancoblù dopo il suo arrivo dal Fossano (3 gol in 4 partite per). ... I rossoneri provano ail gioco palla a terra sin dalle prime battute, mentre il Pinerolo ...UDINE. Dall’incidente, un tamponamento mentre procedeva in motorino lungo la strada statale 13, in direzione di Tricesimo, uscì vivo, ma irrimediabilmente cambiato. Sia sul piano fisico, con un’invali ...