Duplice omicidio di camorra a Napoli, è faida della cocaina: venduta a prezzi stracciati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hanno agito indisturbati, uno di loro - secondo voci di quartiere - era addirittura a volto scoperto. Hanno atteso le vittime, si sono assicurati attraverso una ricognizione le vie di fuga, poi hanno... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Hanno agito indisturbati, uno di loro - secondo voci di quartiere - era addirittura a volto scoperto. Hanno atteso le vittime, si sono assicurati attraverso una ricognizione le vie di fuga, poi hanno...

Advertising

DUVAFerdinando : RT @NapoliToday: #Cronaca Duplice omicidio Scampia, don Manganiello: 'Qui lo Stato è assente' - NapoliToday : #Cronaca Duplice omicidio Scampia, don Manganiello: 'Qui lo Stato è assente' - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Si torna a sparare e a uccidere a Scampia. Duplice omicidio nel quartiere di Napoli, dove però non si ferma l'impegno di sacerd… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Si torna a sparare e a uccidere a Scampia. Duplice omicidio nel quartiere di Napoli, dove però non si ferma l'impegno di sacerd… - GHERARDIMAURO1 : RT @Tg3web: Si torna a sparare e a uccidere a Scampia. Duplice omicidio nel quartiere di Napoli, dove però non si ferma l'impegno di sacerd… -