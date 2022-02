Docenti neoassunti 2021, possono presentare domanda di mobilità anche se non hanno ancora superato anno di prova (Di martedì 1 febbraio 2022) mobilità Docenti anno scolastico 2022/23: le risposte ai quesiti più frequenti. Attraverso i question time organizzati dalla redazione di Orizzonte Scuola i sindacati più qualificati del comparto scuola ci spiegano i dettagli dell'ipotesi di contratto per il triennio 2022 - 25. Chi può presentare domanda, a quali vincoli si va incontro, di quali opportunità possono usufruire oggi i Docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022)scolastico 2022/23: le risposte ai quesiti più frequenti. Attraverso i question time organizzati dalla redazione di Orizzonte Scuola i sindacati più qualificati del comparto scuola ci spiegano i dettagli dell'ipotesi di contratto per il triennio 2022 - 25. Chi può, a quali vincoli si va incontro, di quali opportunitàusufruire oggi i. L'articolo .

