Di Maio assediato da Conte | Che fa | mi caccia? Ma per lo statuto M5s è quasi impossibile

(Di martedì 1 febbraio 2022) Che fa: mi? Luigi Dinon è Gianfranco Fini, e però il clima di tensione nel M5s somiglia a certe atmosfere già viste. Che si ripetono sotto forma di farsa. Giuseppedice che il ministro degli Esteri “dovrà chiarire davanti agli iscritti”. E così l’avvocato del popolo diventa pretore. Il gioco del Quirinale è stato il primo congresso del M5s con esiti interni devastanti e grotteschi. Il bombing #DiOut viene vissuto dal diretto interessato (che conosce queste tecniche da dentro) come “una macchina del fango” orchestrata da profili fake su Twitter. Intanto ecco Renato Brunetta, Maria Elena Boschi, Andrea Marcucci, Alessandro Cattaneo pronti a solidarizzare con il Boris Pasternak del M5s. Il mondo libero è con Di? Il quadro è chiaro tutti, o. ...

Sono i giorni in cui,per le polemiche sul Metropol, sfida Conte e apre la crisi di ... Salvini ha perso persino contro Luigi Die Giuseppe Conte quando aveva insistito per portare Paolo ...... hanno preso voti Lotito, Bruno Vespa e Giorgio Lauro), fuori dal palazzoda fotografi e ... E intanto Salvini?e anche DiTra gli appunti caotici di giornata ne resta qualcuno specifico su ...L'ex premier all'attacco del ministro degli Esteri dopo il cortocircuito su Elisabetta Belloni. Nervi tesi. Presto un'assemblea ...