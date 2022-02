Davvero qualcuno ha potuto pensare che in Italia fossimo pronti a un Presidente donna? (Di martedì 1 febbraio 2022) di Milvia Bruschi Sono una cittadina e come tale sono grata al Presidente Sergio Mattarella, perché lui sì che è un ‘civil servant’ dotato di serietà e grande senso di responsabilità. E ha posto fine con coraggio e sacrificio ad uno spettacolo indecoroso. Ma…. C’è un Ma enorme, che mi amareggia profondamente sebbene non mi sorprenda. Davvero qualcuno ha potuto pensare che in Italia fossimo pronti per un Presidente donna? Personalmente, per un attimo ci ho sperato, ma solo per un attimo. E non certo difronte alla candidatura di donne che si comportano come uomini di potere, ma pensando ad altre donne, a nomi fatti e non fatti, che, se presi seriamente in considerazione, avrebbero dato il segno dirompente della novità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) di Milvia Bruschi Sono una cittadina e come tale sono grata alSergio Mattarella, perché lui sì che è un ‘civil servant’ dotato di serietà e grande senso di responsabilità. E ha posto fine con coraggio e sacrificio ad uno spettacolo indecoroso. Ma…. C’è un Ma enorme, che mi amareggia profondamente sebbene non mi sorprenda.hache inper un? Personalmente, per un attimo ci ho sperato, ma solo per un attimo. E non certo difronte alla candidatura di donne che si comportano come uomini di potere, ma pensando ad altre donne, a nomi fatti e non fatti, che, se presi seriamente in considerazione, avrebbero dato il segno dirompente della novità e ...

