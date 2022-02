Covid, media Usa: “Pfizer pronta a chiedere autorizzazione per vaccino under 5”. Pregliasco: “Utile per i soggetti a rischio” (Di martedì 1 febbraio 2022) Il vaccino per prevenire il Covid di Pfizer-Biontech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni potrebbe essere disponibile per la somministrazione negli Stati Uniti già entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo. Prima il Washington Post e poi gli altri media media Usa hanno diffuso la notizia che la casa farmaceutica è sul punto di depositare la richiesta alla Food and drug administration (Fda) per una autorizzazione di emergenza. La dilagante variante Omicron, più contagiosa ma secondo dati preliminari meno aggressiva di Delta, sta trovando nei più piccoli per cui di fatto non è ancora disponibile un composto per contrastare Sars Cov 2 un alto numero di ospiti. E anche in Italia sono cresciuti i ricoveri in area medica e rianimazione, secondo i dati forniti oggi dall’Associazione degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilper prevenire ildi-Biontech per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni potrebbe essere disponibile per la somministrazione negli Stati Uniti già entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo. Prima il Washington Post e poi gli altriUsa hanno diffuso la notizia che la casa farmaceutica è sul punto di depositare la richiesta alla Food and drug administration (Fda) per unadi emergenza. La dilagante variante Omicron, più contagiosa ma secondo dati preliminari meno aggressiva di Delta, sta trovando nei più piccoli per cui di fatto non è ancora disponibile un composto per contrastare Sars Cov 2 un alto numero di ospiti. E anche in Italia sono cresciuti i ricoveri in area medica e rianimazione, secondo i dati forniti oggi dall’Associazione degli ...

