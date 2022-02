Covid: calano i ricoveri in terapia intensiva (-16), ma ci sono ancora 57 morti (Di martedì 1 febbraio 2022) Continuano a calare in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva a causa del Covid, ma i decessi sono ancora parecchi. Secondo il bollettino quotidiano della Regione Lombardia, sono infatti 57 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. Su 231.218 tamponi effettuati, i nuovi positivi sono 19.389. A Bergamo 1.847. In terapia intensiva ci sono 16 persone in meno di ieri, 235 in totale, mentre sono 28 in più quelle ricoverate nei reparti dedicati, per un totale di 3.044. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 231.218, totale complessivo: 30.721.009 – i nuovi casi positivi: 19.389 – in terapia intensiva: 235 (-16) – i ricoverati non in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Continuano a calare in Lombardia iina causa del, ma i decessiparecchi. Secondo il bollettino quotidiano della Regione Lombardia,infatti 57 iper coronavirus nelle ultime 24 ore. Su 231.218 tamponi effettuati, i nuovi positivi19.389. A Bergamo 1.847. Inci16 persone in meno di ieri, 235 in totale, mentre28 in più quelle ricoverate nei reparti dedicati, per un totale di 3.044. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 231.218, totale complessivo: 30.721.009 – i nuovi casi positivi: 19.389 – in: 235 (-16) – i ricoverati non in ...

