Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron

Approccio, trama e retroscena del cinecomic mai girato da James Cameron su Spider-Man. C'è un signore che di grandi poteri e di grandi responsabilità ne ha fatto un mestiere. Si chiama James Cameron, un regista che ha sempre visto il cinema come una sfida continua, cercando di superarsi film dopo film, senza accontentarsi mai. E allora non ci sorprende sapere che James Cameron tentò un'altra folle impresa: un film di supereroi agli inizi degli anni Novanta. Ovvero un azzardo, visto che all'epoca i cinecomic erano ancora considerati un genere sperimentale, rischioso e immaturo. All'epoca la Marvel aveva un solo film all'attivo, quel Howard e il destino del mondo che non aveva proprio lasciato …

Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron Movieplayer.it Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron Insomma, tutto sembra andare per il meglio. I presupposti sono incoraggianti. Ma cosa avremmo visto in questo fantomatico Spider-Man di James Cameron? Ve lo raccontiamo subito. Questo Spider-Man ...

