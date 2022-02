Capodanno cinese: un viaggio tra le lanterne e lo zodiaco animale (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Capodanno cinese è una ricorrenza che cambia ogni anno; nel 2022, l’anno della Tigre, si celebra martedì 1 febbraio. Dai colori al fascino delle lanterne, dai cibi tradizionali, alle usanze propiziatorie, questa festa conserva una meraviglia che colpisce anche chi si trova lontano dall’Oriente. Detta anche Festa di primavera o Capodanno lunare, questa celebrazione segna l’inizio del nuovo anno in Cina; essa rimane, ad oggi, la festività più celebrata nella Repubblica cinese, ma non solo. Capodanno cinese 2022 anno della Tigre Il Capodanno cinese è una grande festa che dura quindi giorni, nel corso dei quali si saluta l’anno vecchio e si accoglie quello nuovo. Le celebrazione per questa ricorrenza (quest’anno 2022) iniziano il 31 ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilè una ricorrenza che cambia ogni anno; nel 2022, l’anno della Tigre, si celebra martedì 1 febbraio. Dai colori al fascino delle, dai cibi tradizionali, alle usanze propiziatorie, questa festa conserva una meraviglia che colpisce anche chi si trova lontano dall’Oriente. Detta anche Festa di primavera olunare, questa celebrazione segna l’inizio del nuovo anno in Cina; essa rimane, ad oggi, la festività più celebrata nella Repubblica, ma non solo.2022 anno della Tigre Ilè una grande festa che dura quindi giorni, nel corso dei quali si saluta l’anno vecchio e si accoglie quello nuovo. Le celebrazione per questa ricorrenza (quest’anno 2022) iniziano il 31 ...

