Botman manda un segnale al Milan: "È un club meraviglioso, pronto per un nuovo passo" (Di martedì 1 febbraio 2022) Il difensore olandese sull'interesse rossonero e su quello del Newcastle: "Sì, erano molto concreti"

Ultime Notizie dalla rete : Botman manda Venezia Milan 0 3: dominio rossonero, Ibra e Theo in gol, Pioli sorpassa l'Inter Serve un difensore centrale, Botman del Lille costa 35 milioni e si allontana. "È un ottimo ... ma il raddoppio arriva ancora dal lato sinistro: Leao stavolta in versione rifinitore manda in porta ...

Calciomercato Milan, nuova pista per la difesa: lo manda Conte Infatti si è decisamente complicata la strada che porta a Sven Botman , difensore centrale olandese che era considerato dalla dirigenza il nome ideale. Troppo alte le richieste del Lille, che non ha ...

Venezia-Milan 0-3: Ibrahimovic e Hernandez in gol, Inter sorpassata Corriere della Sera Botman manda un segnale al Milan: "È un club meraviglioso, pronto per un nuovo passo" Il Milan ha messo nel mirino Sven Botman. E il difensore del Lille non nasconde la sua soddisfazione per l'interesse del Diavolo: "Al Lille sto ancora bene. Giochiamo la Champions, ho un bel ruolo i ...

Milan, Elliot punta sui giovani Elliot non cambia i suoi piani. Nonostante inter e Juventus abbiano dato due segnali forti con gli ingaggi di Gosens e Vlahovic, la linea data dalla proprietà non cambia: si punta sullo scouting, evit ...

