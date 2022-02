Bimbo travolto e ucciso | si costituisce pirata

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sì è costituito il motociclista che questo pomeriggio a Cagliari ha investito una mamma che stava attraversando la strada con il figlio di 15 mesi sul passeggino (non una bimba come inizialmente ...

Sì è costituito il motociclista che questo pomeriggio a Cagliari ha investito una mamma che stava attraversando la strada con il figlio di 15 mesi sul passeggino (non una bimba come inizialmente ...Secondo una prima ricostruzione ilsi trovava sul passeggino spinto dalla mamma che stava attraversando la strada quando entrambi sono stati travolti da uno scooter. Il centauro, in sella a uno ...CAGLIARI – Stavano attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Una bambina è morta e la madre è rimasta ferita in via Cadello a ...