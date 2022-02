Bimbo travolto e ucciso da uno scooter pirata

(Di martedì 1 febbraio 2022) Stavano attraversando la strada quando è sopraggiunto unodi grossa cilindrata che dopo averei passanti si è poi allontanato a tutta velocità: un bambino di 14 mesi è morto e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari....

Una bambina di un anno è morta uccisa dopo essere stata travolta nel passeggino da una moto mentre attraversava la strada con la madre a Cagliari sulle strisce pedonali. Il motociclista non si è ... Una bambina è morta travolta da una moto pirata. Stavano attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità.