Bimbo travolto e ucciso da uno scooter | il pirata si è costituito

Sì è costituito il motociclista che questo pomeriggio a Cagliari ha investito una mamma che stava attraversando la strada con il figlio di 15 mesi sul passeggino (non una bimba come inizialmente ...Stavano attraversando la strada quando s ono state investiti da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Un bambino è morto e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari . ...Sì è costituito il motociclista che questo pomeriggio a Cagliari ha investito una mamma che stava attraversando la strada con il figlio di 15 mesi sul passeggino uccidendo il piccolo.Si è spento questa notte all’età di 80 anni Maurizio Zamparini. Uno dei volti più noti del calcio negli ultimi 20 anni, è stato presidente del Pordenone, del Venezia e del Palermo. Soprattutto in ...