Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un loro video sta facendo impazzire i fan (Di martedì 1 febbraio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai da diverse settimane si trovano al centro del gossip. In diverse occasioni infatti sono stati avvistati insieme e proprio questo ha fatto nascere nei fan una grande speranza. Ma,come stanno davvero le cose? Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono più volte avvicinati e poi allontanati. Pochi mesi fa la celebre showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina di nome Luna Marì nata dall'amore con l'ormai ex compagno Antonino Spinalbese. Con quest'ultimo la bella Belen sembrava aver trovato finalmente la serenità ma qualcosa ...

