Basket | Eurolega 2021 2022 24^ giornata | programma | date | orari e tv

Il programma della ventiquattresima giornata di Eurolega 2021/2022 di Basket, con le date, gli orari e come vedere in tv le partite. Si apre una settimana caratterizzata da un doppio impegno: l'Olimpia scende in campo contro Stella Rossa Belgrado già alle 19:00 di martedì 1 febbraio, serata chiusa da Barcellona-Bayern Monaco. A chiudere il programma della giornata, Real Madrid-Olympiacos. Di seguito il dettaglio della giornata, ricordando che tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, e alcune su Sky (e in streaming su Sky Go).

