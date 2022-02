Auto e diciotto moto abbandonate nei “Quartieri” | scatta il sequestro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’vettura e 18veicoli che erano stati abbandonati in strada a Napoli, precisamente tra vico Medina e iSpagnoli, sono stati sequestrati dagli agenticiclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea insieme con gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio i ““, tra via Nardones, Gradoni di Chiaia, via Santa Teresella degli Spagnoli, piazzetta Sant’Anna di Palazzo, via Sant’Anna di Palazzo, via de Cesare, via Sergente Maggiore e vicoletto Berio, fino a vico Medina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.