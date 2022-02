Aspettando Lautaro e Sanchez, Inzaghi affila l'Inter per il derby. Due i dubbi... (Di martedì 1 febbraio 2022) Seduta mattutina per l'Inter a 4 giorni dal derby che può valere una fetta di scudetto. Dopo avere conosciuto ieri Gosens e riabbracciato Caicedo, Inzaghi ha diretto il secondo allenamento dopo la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Seduta mattutina per l'a 4 giorni dalche può valere una fetta di scudetto. Dopo avere conosciuto ieri Gosens e riabbracciato Caicedo,ha diretto il secondo allenamento dopo la ...

