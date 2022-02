Anna Frank, l’editore olandese ritira il libro in cui si ipotizza il tradimento di un notaio ebreo (Di martedì 1 febbraio 2022) l’editore olandese Ambo Anthos si è scusato e ha annunciato il ritiro del libro Chi ha tradito Anne Frank, scritto dalla biografa canadese Rosemary Sullivan e uscito in occasione della Giornata della Memoria. Nel volume, sulla base di una ricerca durata sei anni e condotta da una squadra di storici e altri esperti, si incolpava un notaio ebreo, Arnold van der Bergh, come responsabile dell’arresto e quindi della deportazione nel campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau di Anne Frank e della sua famiglia. Secondo quanto infatti si ipotizzava nel volume, Van den Bergh era stato membro del Jewish Council di Amsterdam, un organismo costretto ad attuare la politica nazista nei quartieri ebraici della città. Fu sciolto nel 1943 e i suoi membri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022)Ambo Anthos si è scusato e ha annunciato il ritiro delChi ha tradito Anne, scritto dalla biografa canadese Rosemary Sullivan e uscito in occasione della Giornata della Memoria. Nel volume, sulla base di una ricerca durata sei anni e condotta da una squadra di storici e altri esperti, si incolpava un, Arnold van der Bergh, come responsabile dell’arresto e quindi della deportazione nel campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau di Annee della sua famiglia. Secondo quanto infatti siva nel volume, Van den Bergh era stato membro del Jewish Council di Amsterdam, un organismo costretto ad attuare la politica nazista nei quartieri ebraici della città. Fu sciolto nel 1943 e i suoi membri ...

