Torre Pallavicina | va a fuoco un’auto | intervengono i vigili del fuoco

(Di lunedì 31 gennaio 2022). Idelvolontari di Romano di Lombardiaalle 19 di lunedì 31 gennaio per un incendio divettura in via madre B. Ragazzini a. Idelhanno spente le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa, mettendolo in sicurezza.

Ultime Notizie dalla rete : Torre Pallavicina

Sulla sponda bergamasca, territorio di, incombe il manufatto della derivazione per la nuova centralina idroelettrica targata Sorgenia. In primavera i lavori saranno finiti, ...Nella Bergamasca benedizioni in cascina programmate a Grone,e Fontanella mentre in provincia di Cremona l'appuntamento è con il consigliere ecclesiastico per la diocesi di Crema, ...Cinque feriti in un incidente avvenuto a Soncino, nel Cremonese, lungo la ex Statale di Orzinuovi. Secondo quanto ricostruito, un autoarticolato ha perso il semiasse e il suo bilico ha violentemente i ...Sono quattro le persone rimaste ferite in un grave incidente sulla tangenziale di Soncino, poco prima dello svincolo per Torre Pallavicina. Coinvolti due mezzi pesanti e due automobili. Per consentire ...