Sophie Codegoni e Jessica Selassié contro Miriana (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sophie Codegoni e Jessica Selassié criticano aspramente Miriana Trevisan perché secondo loro la showgirl si è schierata con Delia Duran solo per essere in contrasto con Soleil Sorge. L’ingresso di Delia nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sorgere nuove dinamiche tra i concorrenti, amicizie si sono rotte e altre sono nate. Vediamo cosa sta accadendo al GF Vip 6 in queste ore. Leggi anche: Dove vedere la replica di Grande Fratello Vip 6 L’opinione di Sophie Codegoni e Jessica Selassié Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno accusato Miriana Trevisan dicendo che sta solo cercando di andare contro Soleil Sorge. Tra ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)criticano aspramenteTrevisan perché secondo loro la showgirl si è schierata con Delia Duran solo per essere in contrasto con Soleil Sorge. L’ingresso di Delia nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sorgere nuove dinamiche tra i concorrenti, amicizie si sono rotte e altre sono nate. Vediamo cosa sta accadendo al GF Vip 6 in queste ore. Leggi anche: Dove vedere la replica di Grande Fratello Vip 6 L’opinione dihanno accusatoTrevisan dicendo che sta solo cercando di andareSoleil Sorge. Tra ...

Advertising

infoitcultura : Sophie Codegoni e Jessica Selassié contro Miriana - tuttopuntotv : Sophie Codegoni e Jessica Selassié contro Miriana #GFVip6 #GFVip #jessvip #miriana #mirianat #solphie #soleil… - infoitcultura : Sophie Codegoni smette di mangiare al GF Vip, fan in ansia: “È collassata…” - zazoomblog : “E lì fuori e mi manca”. GF Vip Soleil Sorge confessa tutto a Sophie Codegoni e scoppia in lacrime - #fuori #manca… - tuttopuntotv : Sophie Codegoni smette di mangiare al GF Vip, fan in ansia: “È collassata…” #GFVip6 #GFVip #basciagoni #sophie… -