Scuola, tutte le novità: si va verso una Dad di 5 giorni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gennaio 2022 - Si va verso una semplificazione delle norme che regolano le quarantene scolastiche. Le famiglie, ormai esaurite da tamponi, Dad e mille cavilli burocratici, possono dunque ... Leggi su lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gennaio 2022 - Si vauna semplificazione delle norme che regolano le quarantene scolastiche. Le famiglie, ormai esaurite da tamponi, Dad e mille cavilli burocratici, possono dunque ...

Advertising

GildaInsegnanti : #Mobilità 2022-25, la Gilda non firma il #contratto: 'Non possiamo approvare un testo peggiorativo rispetto al pass… - FedericaSure : @sararigby7 Ho fatto 15 anni di scuola dai salesiani, ma del cane grigio di San Giovanni Bosco, che festeggiavamo o… - rainiero43 : RT @NicCastronuovo: @linda_nataloni @bassarelli Considera poi che per la scuola ho dovuto studiare tutte le norme scolastiche degli ultimi… - qn_lanazione : Scuola, tutte le novità: si va verso una Dad di 5 giorni - PalermoToday : Green pass, quarantena studenti e zona rossa: cosa cambia da domani e tutte le nuove regole per febbraio… -