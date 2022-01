Advertising

clubdoria46 : #Sampdoria, #Faggiano chiude il #calciomercato col sorriso. Le parole #samp - ildiavolo_d : RT @RaimondoDM: ???'Il giocatore non se l'è sentita di trasferirsi l'ultimo giorno'. Così il ds Daniele Faggiano sul mancato arrivo di Samu… - CalcioPillole : Le dichiarazioni del direttore sportivo della #Sampdoria sulle ultime trattative di mercato sfumate. - SampNews24 : #Faggiano: «#Castillejo era dispiaciuto. #Defrel sarebbe stata la ciliegiona» - PianetaMilan : #Sampdoria , #Faggiano: “ #Castillejo ? Era dispiaciuto, forse non se la sentiva” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Faggiano

Commenta per primo Daniele, Direttore Sportivo della, ha parlato della trattativa non andata in porto per Samu Castillejo: 'Il giocatore era dispiaciuto, c'era tutto, anche l'accordo con il procuratore. Forse ......(, ricomincio da tre), che vi invitiamo a rileggere, a conferma delle idee chiare sul programmi di lavoro degli uomini mercato, dopo il summit Giampaolo - Lanna - Romei - Osti -Il mercato invernale della Sampdoria si è chiuso senza le temute cessioni dei pezzi pregiati come Colley e Thorsby, ruotando attorno al principale "acquisto" che è Marco Giampaolo, richiamato dopo due ...Daniele Faggiano, Direttore Sportivo della Sampdoria, ha parlato della trattativa non andata in porto per Samu Castillejo: "Il giocatore era dispiaciuto, c'era tutto, anche l'accordo ...