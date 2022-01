Preghiera del mattino del 31 Gennaio 2022: “Suscita in noi la fiamma di carita?” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con ladeldi oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla Tua volontà. Lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ItalianNavy : L' Ammaina Solenne al tramonto: un'antica tradizione della #MarinaMilitare che inizia con la lettura della “Preghie… - VIRBOY21 : Gesù mio aiutami ad affrontare questo nuovo giorno. Preghiera del Mattino - __Dike_ : sono stanca, dovrei dormire un po',la preghiera del cuore aiuta..... - francescanverbo : EVVIVA L'ITALIA, EVVIVA IL PRESIDENTE. A Ca' degli Angeli (infermeria a Fiesole), oltre che la preghiera è stata… - cara48827204 : 'Non c'è nessun problema, vi dico, non importa quanto può essere difficile, che noi non possiamo risolvere con la p… -