Milan: Samu Castillejo rifiuta il trasferimento in prestito alla Sampdoria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Samu Castillejo rifiuta il passaggio in prestito alla Sampdoria. Il club blucerchiato nelle scorse ore aveva deciso di tuffarsi sull'ex Villareal date le difficoltà riscontrate per il ritorno di Gregoire Defrel. L'esterno del Milan, però, ha bloccato tutto in quanto non convinto della destinazione. Il classe 95?, che a questo punto sembra destinato a restare a Milano, può vantare 113 presenze e 10 gol con la maglia rossonera. Quest'anno, però, è nettamente indietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. SportFace.

