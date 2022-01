Mascherine all’aperto ancora obbligatorie. Le discoteche sperano di riaprire per San Valentino (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo di Mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche saranno prorogati per altri 10 giorni. È questa l’intesa raggiunta nella riunione del consiglio dei ministri tenutasi oggi, 31 gennaio, che si tradurrà in una circolare del ministero della Salute. Previsto invece per mercoledì un nuovo decreto Covid su cui il governo prenderà una decisione a proposito delle regole sulla quarantena a scuola e la proroga della scadenza del Green pass. Dopo il Cdm odierno, il premier Mario Draghi ha incontrato i ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. Chiusa la partita per il Quirinale, il governo ha ripreso in mano il dossier sulle misure legate all’emergenza Coronavirus con l’obiettivo di semplificare le regole e avviare il processo che dovrebbe portare a un progressivo allentamento delle misure. Oggi stesso scadevano l’obbligo ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo die la chiusura dellesaranno prorogati per altri 10 giorni. È questa l’intesa raggiunta nella riunione del consiglio dei ministri tenutasi oggi, 31 gennaio, che si tradurrà in una circolare del ministero della Salute. Previsto invece per mercoledì un nuovo decreto Covid su cui il governo prenderà una decisione a proposito delle regole sulla quarantena a scuola e la proroga della scadenza del Green pass. Dopo il Cdm odierno, il premier Mario Draghi ha incontrato i ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. Chiusa la partita per il Quirinale, il governo ha ripreso in mano il dossier sulle misure legate all’emergenza Coronavirus con l’obiettivo di semplificare le regole e avviare il processo che dovrebbe portare a un progressivo allentamento delle misure. Oggi stesso scadevano l’obbligo ...

Advertising

sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - repubblica : Mascherine all'aperto e discoteche: stretta per altri 10 giorni. Ecco tutte le regole da domani [di Viola Giannoli] - fanpage : ?? Il Governo ha deciso: le mascherine all'aperto restano obbligatorie e le discoteche chiuse. Vediamo insieme tutte… - Svero__ : RT @jimmomo: Ennesimo imbarazzante scempio giuridico di questo governo: obbligo di mascherine all'aperto e chiusura discoteche, misure in s… - terninrete : Covid19, l’Umbria resta in zona bianca ma fino al 10 febbraio sono obbligatorie le mascherine anche all’aperto… -