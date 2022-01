Lutto a Sanremo, la notizia triste prima dell’inizio del Festival. Addio a un pezzo di storia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lutto a Sanremo, si spegne per sempre un pezzo di storia del Festival della musica italiana. Muore a 79 anni lo storico fotografo Rino Petrosino. A darne l’annuncio anche Tv Sorrisi e Canzoni, rivista per la quale Rino ha sempre investito tutta la sua professionalità. “È un giorno triste per Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto la storia della nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”. Le celebri copertine di Rino hanno saputo raccontare i big dello spettacolo italiano e non solo. Rino Petrosino ha lavorato assiduamente e con passione anche dietro le quinte della kermesse sanremese per oltre mezzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022), si spegne per sempre undideldella musica italiana. Muore a 79 anni lo storico fotografo Rino Petrosino. A darne l’annuncio anche Tv Sorrisi e Canzoni, rivista per la quale Rino ha sempre investito tutta la sua professionalità. “È un giornoper Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto ladella nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”. Le celebri copertine di Rino hanno saputo raccontare i big dello spettacolo italiano e non solo. Rino Petrosino ha lavorato assiduamente e con passione anche dietro le quinte della kermesse sanremese per oltre mezzo ...

