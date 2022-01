Loredana Bertè ricorda il suo primo Sanremo | “Volevo dimostrare che una donna quando è incinta non è malata ma è ancora più forte”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA – “La mia prima apparizione aè stata nel 1986 con il pancione finto. Un costume pazzesco disegnato per me dal grande costumista Sabatelli. Per molti è stato un errore, ma per me no.che unanon èma èpiù! E poi cantavo un pezzo di Mango bellissimo (“Re”): è stato ilpezzo rock mai presentato al Festival. Ilad iniziare con una chitarra elettrica sul palco; solo Sting mi capì e mi disse passando: “Wow that’ s amazing!”. Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico”. Con queste parolesu Facebook il suo ...