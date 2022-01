La Greggio vola a 201 km all' ora

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Terzo titolo iridato per Valentina, che ieri ha vinto l'oro ai mondiali di velocità a Vars, mentre Simone Origone ha ottenuto un bronzo. La trentunenne di Verbania, vincitrice della medaglia d'...

Terzo titolo iridato per Valentina Greggio, che ieri ha vinto l'oro ai mondiali di velocità a Vars, mentre Simone Origone ha ottenuto un bronzo. La trentunenne di Verbania, vincitrice della medaglia d'oro ai Mondiali del 2015 e 2017, ...