La Destra fa acqua da tutte le parti: da Salvini a Berlusconi passando per Meloni ecco come credono di sopravvivere (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il centroDestra ha mostrato di non non riuscire a mantenere alcuna compattezza interna; secondo i leader della Salvini, Meloni, Tajani e Toti addirittura scricchiola e fatica a ricomporsi, anche ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il centroha mostrato di non non riuscire a mantenere alcuna compattezza interna; secondo i leader della, Tajani e Toti addirittura scricchiola e fatica a ricomporsi, anche ...

